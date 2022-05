Moie, premiate le vetrine vincitrici per la mostra diffusa 'Ritratti' | Password Magazine

MOIE – Si è tenuta ieri presso la biblioteca La Fornace di Moie la premiazione delle vetrine che hanno partecipato per il secondo anno alla mostra diffusa “Ritratti” organizzata dall’Associazione Ar.Co. (Artigiani e Commercianti di Moie e Maiolati Spontini) in collaborazione con il club fotografico Effeunopuntouno e a quella celebrativa del matrimonio tra Gaspare Spontini e Celeste Erard (3 agosto 1811/3agosto 2021) mostra su progetto di Gianna Scortechini (Studio Gamma) per Ar.Co. con le vetrine addobbate seguendo il tema matrimonio.

Premiati: Alessandra Scortichini (fiorista) e Francesca Santarelli (oreficeria), Antonella Spurio Sabbatini(Parrucchiera Antonella), Paola Toti( Capriccio boutique), Paola Cuicchi (Erboristeria L’Essenziale ), Eloisa Testadiferro (Cesari ag. Immobiliare), Simona Taini (Clementina 31), Giacomo Cascia (Calzature).

Altre iniziative che coinvolgeranno l’Associazione Ar.Co. sono in programmazione per il periodo estivo e saranno comunicate a mezzo stampa.



L’associazione ringrazia l’amministrazione comunale per il patrocinio delle iniziative e il club Effeunopuntouno per la collaborazione.