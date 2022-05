«Scuola Martiri Libertà, lavori partiti in ritardo: quando la fine del cantiere?» | Password Magazine

JESI – Scuola Martiri della Libertà, lavori partono in ritardo: cresce la preoccupazione dei genitori che sollecitano all’Amministrazione comunale risposte certe sui tempi di consegna, che dovrebbe avvenire non prima del 2023: «In attesa del nuovo Sindaco e della nuova Giunta comunale – scrivono i rappresentanti dei genitori in una lettera – in relazione alla comunicazione dei tempi di consegna, vorremmo sapere se i lavori alla scuola Martiri della Libertà – partiti con un notevole ritardo – stanno rispettando i tempi, se ci sono o sono previsti problemi di materiale o altro, data anche la situazione del mercato…Ci auguriamo che il dialogo con il prossimo Sindaco e la sua Giunta sia più costante e proficuo».