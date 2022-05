Monsano, due tamponamenti e feriti in ospedale | Password Magazine

MONSANO – Soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi per due tamponamenti con feriti. Il primo è avvenuto Monsano, in via Marche, all’altezza di Agri88, intorno le 14.

Per cause in corso di accertamento, tre veicoli hanno fatto filotto: una persona, causa botta alla testa e dolori al collo, è stata trasportata al Pronto soccorso del Carlo Urbani da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Il secondo tamponamento si è verificato intorno alle 18.30 nelle immediate prossimità, all’altezza del Toys Center: anche in questo caso, è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Una donna di 46 anni è stata trasportata in ospedale per accertamenti, con un codice di bassa gravità.

Carabinieri e Polizia locale sul posto per rilievi e regolazione del traffico.