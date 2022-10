Video spot Ctg Nazionale…ciak si gira a Jesi! - Password Magazine

JESI – La Presidenza Nazionale del Centro Turistico Giovanile ha affidato al gruppo Ctg Vallesina Aps di Jesi l’incarico di realizzare un video pubblicitario sull’associazione. Un compito che il gruppo di Jesi, forte dell’esperienza nella realizzazione di video documentari sulla città, ha accettato ben volentieri grazie alla preziosa partecipazione e collaborazione dell’associazione CJMAE e all’autolinee Crognaletti. Sotto la guida dal regista Jonathan Soverchia, i soci jesini cercheranno di evidenziare nello spot tutti quei valori che poi sono diventati comuni alle varie realtà del turismo italiano, come i caratteri di socialità, esperienzialità, sostenibilità e responsabilità dalla nascita del Ctg nel 1949 ai giorni nostri.

Lo spot pubblicitario sarà ufficialmente presentato dalla Presidenza Nazionale in occasione del XVII Congresso Nazionale del CTG che si svolgerà dal 30 ottobre al 01 novembre a Civitanova Marche.

Anche in questa occasione, affrontando il tema “Da solide radici per una nuova dimensione associativa” il Ctg dimostra di saper cogliere ancora una volta il divenire dei tempi e di voler dare risposta alle nuove domande dei giovani, delle famiglie, degli adulti del nostro tempo.