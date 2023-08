Monte Roberto, visite guidate alla scoperta del borgo - Password Magazine

MONTE ROBERTO – Visite guidate alla scoperta del borgo di Monte Roberto. Le organizza il Comune, in collaborazione con il Circolo Fenalc “Sotto al Castello” e la Parrocchia San Silvestro Papa, per i giorni 10 e 18 agosto: accompagnati dalla guida turistica Chiarenza, si potranno ammirare le bellezze del capoluogo e conoscerne la storia.

L’orario di partenza del tour, in entrambi i giorni, è fissato alle ore 18: punto di ritrovo sarà la pizzeria Conte Max, poi si proseguirà lungo le vie del centro, passando per il teatro Comunale “B. Gigli”, da poco inaugurato, e la casa Parrocchiale con le opere di Don Maurizio Fileni che saranno illustrate da lui personalmente. Durante l’itinerario, si potranno ascoltare notizie storiche e curiosità. Le visite si concluderanno con un aperitivo cena a cura del Circolo Fenalc Sotto al Castello nella splendida cornice di piazza Ruggeri che offre la possibilità di godere di un panorama mozzafiato. La quota di partecipazione è di 10 euro, per info e prenotazioni il numero da contattare è 331 958 8924.