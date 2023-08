Patto locale per la lettura, già arrivate prime adesioni - Password Magazine

JESI – Alla fine dello scorso mese di maggio, l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli e l’assessora alla formazione Emanuela Marguccio hanno presentato alla città il “Patto locale per la lettura”, uno strumento promosso dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero della Cultura, per concretizzare una rete collaborativa permanente tra soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura.

L’Amministrazione del Comune di Jesi ritiene il “Patto” «uno strumento prezioso per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, oltre che un diritto per tutta la popolazione; i libri e la lettura sono infatti risorse strategiche su cui investire per la crescita culturale e personale, per il ben-essere di tutta la comunità».

Al “Patto per la lettura” hanno già aderito la maggior parte delle scuole del territorio ed alcune librerie; possono aderire anche biblioteche, istituti, associazioni, case editrici, fondazioni, consultori, autori e lettori, singoli od organizzati in gruppi, anche informali, ed in genere tutti coloro che ne condividono finalità ed obiettivi.

Il Patto integrale ed il modulo per presentare la propria adesione sono raggiungibili sul portale comunale, a partire dalla pagina https://www.comune.jesi.an.it/bandi/Avviso-di-manifestazione-dinteresse-ad-aderire-al-patto-locale-per-la-lettura-del-Comune-di-Jesi-rivolto-a-scuole-biblioteche-istituti-enti-associazioni-librerie-case-editrici-fondazioni-consultori-autori-e-lettori-singoli-o-organizzati-in-gruppi-anc/, nella sezione documenti.

La lettura è un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata, congiunta e continuativa; l’Amministrazione comunale invita tutti gli interessati ad unirsi, attraverso la sottoscrizione del Patto, alla rete cittadina per la lettura, perché Jesi diventi “Città che legge”.