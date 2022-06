Muore tra le fiamme intrappolato nel tir: ecco chi è la vittima | Password Magazine

JESI – É Massimo Vido, 40 anni, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri sera intorno le 22 al sottopasso di via Fontedamo, in prossimità dell’uscita Jesi Est direzione centro. L’uomo, alla guida di un camion, stava trasportando componenti di trattori allo stabilimento della Cnh New Holland quando, per cause in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un pilone del sottopasso. Il mezzo è andato a fuoco, avvolto da fiamme altissime. Purtroppo, il conducente è rimasto intrappolato ed è morto carbonizzato. Ad avvertire le grida strazianti dell’uomo, i residenti della zona che hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia e i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area d’intervento. Per l’autista, purtroppo, non c’è stato niente da fare.

Il Comune di Jesi fa sapere che lo svincolo di Jesi Est della superstrada è attualmente chiuso in entrambe le direzioni, in attesa del nulla osta dei tecnici delle Ferrovie dello Stato che stanno valutando l’entità del danno al pilone contro il quale si è schiantato il camion.