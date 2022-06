Cerimonia di chiusura dell'anno accademico dell'Università degli adulti | Password Magazine

MOIE – La biblioteca La Fornace di Moie ospiterà, sabato 4 giugno alle ore 17, la cerimonia di chiusura dell’anno accademico dell’Università degli adulti della Media Vallesina. Il dottor Paolo Staffolani terrà una lectio magistralis su “Epidemia nella storia: dalla punizione divina alla responsabilità dei comportamenti dell’uomo”. Saranno presenti il Maestro di fisarmonica Cristiano Riganello e l’organettista Danilo Di Paolonicola, che allieteranno la serata con musiche del folclore tipico marchigiano.

A coordinare l’incontro sarà l’assessora comunale Beatrice Testadiferro. Interverrà anche il presidente dell’Università degli adulti Fernando Santacroce.

Dal 1° giugno, intanto, entra in vigore l’orario estivo della biblioteca, che resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. I servizi della struttura saranno attivi il lunedì dalle 15,30 alle 19,30, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, mentre venerdì e sabato la biblioteca sarà aperta solo per eventi.

Ci sarà anche la possibilità di restituire i volumi presi in prestito al Caffè letterario, che ha un orario più esteso di quello della biblioteca. Sarà infatti aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 15,30 alle 20 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30, mentre sabato e domenica solo in occasione di eventi.