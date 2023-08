L’Odissea di Guerra al mercato delle Erbe - Password Magazine

JESI – Va in scena, nell’inusuale contesto del mercato coperto, “Odissea. Viaggio del poeta con Ulisse”, reinterpretazione del poema omerico del celebre sceneggiatore Tonino Guerra. Il doppio appuntamento di venerdì 1° settembre e sabato 2 alle 21.30 si presenta come una lettura scenica a più voci a cura dell’associazione Res Humanae e del TeatroLuce, interpretata da Cristina Cirilli, Mugia Bellagamba, Dante Ricci e Paolo Pirani, con la partecipazione del Comune di Jesi e dell’Assessorato alla Cultura.

Dopo la vicenda tragica della Didone innamorata dell’Eneide lo scorso anno, prosegue il percorso di TeatroLuce dedicato all’epica, che completerà il trittico la prossima estate con l’Iliade di Baricco. “Un’attività di ricerca che propone la lettura drammaturgica” la definisce Paolo Pirani, regista e cofondatore del TeatroLuce, “e che ricorre a canali diversi, voce, musica e immagini, per convergere in un unico flusso comunicativo”. La lettura è d’altronde forma interpretativa cara allo stesso Guerra, scomparso il 21 marzo 2012, col quale TeatroLuce entrò in contatto più volte, realizzando uno spettacolo e una mostra nel 2005: “Il teatro di parola o di poesia di cui parlava Tonino vedeva nella lettura un mezzo consono alla narrazione epica, oltre ad essere una vera scommessa, dovendo sopperire con la voce al supporto visivo della messa in scena classica”.

Data l’impraticabilità del teatro “Il Piccolo”, sede operativa di Res Humanae, a causa del consolidamento dell’attigua chiesa di San Giuseppe, il contesto dello spettacolo sarà già di per sé alternativo: il mercato delle erbe si presta infatti all’idea del cosiddetto “teatro totale”, dove la messa in scena coinvolge attori e spettatori nell’intero spazio a disposizione. Il pubblico, in quest’ottica, potrà lasciare una traccia della propria presenza scrivendo un pensiero su quanto visto, per poi attaccarlo alla già predisposta “rete dei fiori rossi”, al contempo citazione di De André e simbolo del sangue dei guerrieri che hanno combattuto a Troia. “Questa sperimentazione”, annota l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, “va incontro a un lavoro già iniziato di messa a disposizione di spazi insoliti per utilizzi culturali. Abbiamo splendidi contenitori più che attivi, ma una tale commistione può darci ulteriori soddisfazioni”.

Accanto alle quattro voci che leggeranno, la quinta sarà data dalla musica di sottofondo: la musicista Marta Tacconi eseguirà al pianoforte la Sonata k331 di Mozart, associando ad ognuno degli otto canti omerici una variazione. Perché proprio Mozart? “Per mantenere un legame col classico” spiega Tacconi, “e perché la musica di Mozart è estremamente plastica, si trasforma ad uso sia della parola che della rappresentazione”. L’aspetto inter-artistico dello spettacolo sarà rafforzato anche dal ricorso al linguaggio iconico: verranno proiettate immagini dei personaggi dell’Odissea tratte dal libro di Guerra, esposte inoltre in sala in riproduzioni scansionate a colori.

Come ha ricordato Cristina Cirilli di TeatroLuce, alcuni attori jesini fecero visita a Guerra presso la sua “casa dei mandorli in fiore” di Pennabilli, considerata dal poeta della Val Marecchia come l’Himalaya della sua infanzia: “È piacevole riassaporare questo viaggio omerico, perché vivido è rimasto l’impatto emotivo che Guerra trasmetteva”. Conclude Pirani ringraziando il Comune di Jesi: “A Tonino sarebbe piaciuto moltissimo”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri