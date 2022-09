Oltre Concept Gym, primo anno di attività: «Soddisfatti e orientati al futuro». - Password Magazine

MOIE- Sabato 3 settembre è stato l’Open Day alla palestra Oltre Concept Gym di Nicolò Ceppi.

Una mattinata aperta a iscritti e non, per far conoscere la piccola realtà che lo stesso Ceppi definisce la “Boutique del Movimento”.

«Mi devo ritenere soddisfatto del primo anno. – spiega Ceppi a Password-. Ho fatto un passo importante professionalmente e già dopo i primi mesi abbiamo notato un andamento positivo, soprattutto riguardo al personal training, Da gennaio inoltre, anche i corsi hanno preso il via a ritmo spedito».

Una realtà innovativa quella di Oltre, una concept gym studiata nei minimi dettagli per dare a chi intende allenarsi una proposta innovativa e professionale.

«La nostra palestra si differenzia dalle altre perchè 57 mq ti permettono di avere una sempre massima cura del cliente, dell’ambiente e un attenzione particolare anche ai singoli che fanno i corsi.

L’idea è nata in modo specifico: non volevo classi numerose, non volevo rumori o ambienti difficili da gestire e per questo ho creato una realtà piccola, che io chiamo la boutique del movimento perché cerco sempre di rivolgere la massima attenzione a tutti gli aspetti che siano l’arredamento, l’allenamento e in cui tutti possono sentirsi a casa tutti, sia chi lavora con il personal trainer che chi lavora in gruppo».

Uno sguardo, quello di Nicolò Ceppi che come dice il nome della sua palestra va oltre cercando sempre di ottenere il meglio. Dal prossimo anno ci sarà un nuovo corso, chiamato “ginnica”, che sarebbe un nuovo modo di intendere il pilates, coordinato da Cristina Brunori, laureata in scienze motorie perché ciò che per Ceppi

fa la differenza è la collaborazione anche tra professionisti per rafforzarsi e crescere: «In questo settore è necessaria la più ampia collaborazione possibile con altri professionisti, che non dobbiamo sentire nemici perché sul mercato c’è spazio per tutti, basta sempre lavorare con professionalità».

Oltre a Cristina Brunori collaborerà anche quest’anno con Oltre Concept Gym anche Giorgio Ceppi, anche lui laureato in Scienze Motorie e già in Oltre dal momento del suo avvio.