Ovuli di eroina nascosti in barattoli di cioccolata, due giovani arrestati - Password Magazine

ANCONA – Trasportavano eroina nascosta all’interno di barattoli di cioccolata, arrestati in due.

È successo nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo predisposto dai Carabinieri del Norm di Ancona sul territorio con gazzelle e macchine civette, finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti.

Complessivamente ad essere controllate perché sospette sono state quattro autovetture, ma alla fine soltanto in una è stata trovata la droga.

Erano le 15.30 circa, all’uscita del casello autostradale Loreto-Porto Recanati, quando i militari hanno individuato e deciso di fermare e controllare una Opel Meriva, abbastanza vecchiotta e con a bordo due soggetti tunisini che con fare molto sospetto si apprestavano a pagare il pedaggio autostradale.

L’intervento dei Carabinieri è stato provvidenziale perché sono riusciti a bloccare in sicurezza la macchina, a far scendere i due e a portarli in caserma per svolgere tutte le operazioni di polizia: perquisizioni personali e veicolari. La gestione è stata molto complessa e il tutto è durato molto tempo perché, in un primo momento, i fermati sembravano “puliti” e in ordine.

L’acume investigativo degli operanti ha fatto sì che le operazioni fossero approfondite fino all’ultimo millimetro ed all’interno della busta della spesa, oltre a panini, yogurt, scatolette di tonno, cioccolatini, affettati, sono spuntati tre barattoli di crema alla nocciola e cioccolata all’interno dei quali erano occultati tre ovuli di eroina da 28 gr. circa cadauno.

I malintenzionati, entrambi 30enni e residenti ad Ancona, sono stati immediatamente arrestati e posti in regime di arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.