Jesi, addio all’ex primario di Neurologia Elvio Giaccaglini - Password Magazine

JESI – Si è spento all’età di 78 anni Elvio Giaccaglini, ex primario di Neurologia all’ospedale di Jesi ed ex consigliere comunale. Noto per il suo impegno nella vita politica e sociale cittadina, lo scorso anno era candidato consigliere alle elezioni amministrative con il PD.

Lo ricorda il Comune di Jesi:« Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’Amministrazione comunale tutta si stringono al dolore dei familiari per la scomparsa del dottor Elvio Giaccaglini, primario emerito di Neurologia, già consigliere comunale e presidente del Lions Club di Jesi, di cui ricordano il forte impegno sociale e civile ed il profondo legame con la propria città».