“Corpi di/versi”, l’iniziativa di Anffas Jesi-Pojesis - Password Magazine

JESI – Tre giorni dedicati al tema del corpo in poesia, ma anche in musica, medicina narrativa e filosofia. Dal 2 al 4 settembre il gruppo Pojesis di Anffas Jesi organizza, presso l’agriturismo “Piagge del sole” di Montecarotto, una serie di incontri, esito del concorso nazionale di poesia “E. Presentazi”. Si tratta della prima edizione, dal titolo “Corpi di/versi“, grazie al quale le cinque poetesse vincitrici della gara poetica (Rosa Di Martino, Martina Lelli, Caterina Milesi, Francesca Petetta, Stefania Torri) potranno partecipare come ospiti alla tre-giorni. Tutti gli incontri sono gratuiti ed aperti al pubblico, previa prenotazione.

Esito del progetto è anche Crestomazia, volume di poesie di celebri autori sul tema della corporeità. Accanto a testi di poeti e poetesse celebri come Giacomo Leopardi, Antonella Anedda, Emily Dickinson e Arthur Rimbaud, troviamo in chiusura anche i cinque testi vincitori del concorso.

«Anfass ha creato al proprio interno, circa due anni fa, il gruppo culturale Pojesis» ha spiegato Silvano Sbarbati, ideatore e coordinatore del progetto.

«Anffas e Pojesis si occupano della cura – prosegue Antonio Massacci, Presidente Anfass Jesi – Vogliamo prenderci cura della nostra società, con l’obiettivo di riportare le persone a stare insieme». Continua Sbarbati su Corpi di/versi 2022: «Saranno tre giorni di immersione totale per le cinque poetesse selezionate provenienti da diverse regioni. Due sono marchigiane, le altre vengono dalla Sicilia, dalla Lombardia e dell’Emilia Romagna. Le attività saranno guidate dalla poetessa e saggista Anna Maria Farabbi e dal poeta e critico Sebastiano Aglieco».

Ogni giorno il tema del corpo verrà declinato da un diverso punto di vista: venerdì 2 settembre “il corpo dentro di sé” con Corrado Bagnoli e Michele Cardinali, sabato 3 “il corpo fuori di sé” con Antonio Massacci ed Elisa Ravaglia e domenica 4 “il corpo in tempi diversi» con Leonardo Sbaffi e Tiziana Tonelli.

«Tre le parole-chiave delle giornate – osserva Michele Cardinali, volontario di Anffas e ricercatore universitario in scienze filosofiche sul tema della cura e della relazione medico-paziente – studio, relazione e contaminazione, per ripensare la narrazione e la descrizione del corpo e per metterla in versi». A proposito di contaminazione: «Nella serata di sabato sera troverà un suo apice». Momento culminante sarà infatti lo spettacolo del 3 settembre alle 21 presso il Teatro Comunale di Montecarotto, dal titolo “Improvvishandi“, performance di restituzione dei testi che le poetesse produrranno durante i laboratori del venerdì.

Un’iniziativa apprezzata anche dall’assessore Samuele Animali, che ha voluto sottolinearne «l’interazione tra la comunità che si prende cura e le persone che fanno parte della comunità stessa». L’assessore non ha tralasciato l’importanza del taglio culturale dato all’evento: «La dimensione della cura non può essere presa in considerazione senza la cultura, che rappresenta la cornice della concretezza, il senso e la direzione di ciò che si fa».

A cura di Angela Anconetani Lioveri