Scambi culturali, l'IIS Galilei di Jesi firma accordo con liceo sudcoreano | Password Magazine

JESI – É di questi giorni la firma dell’accordo di partenariato tra l’I.I.S. Galilei di Jesi e il liceo Jeohyeon High School di Goyang, Corea del Sud, che sancisce la collaborazione tra i due istituti superiori nell’ambito del progetto triennale K.I.S.S. (Korea and Italy Schools and Students). Il progetto nasce dall’interesse che l’istituto jesino sta mostrando in questi ultimi anni per realtà sociali, economiche e culturali dell’Estremo Oriente, come la Cina e la stessa Corea del Sud che sono diventate punto di riferimento anche culturale per milioni di giovani in tutto il mondo.

In particolare il progetto in questione intende avviare attività di scambio culturale tra gli studenti, attraverso la costruzione di un blog in cui confluiranno articoli scritti insieme in inglese dagli studenti su questioni di interesse come la musica, la società contemporanea dei due paesi, l’economia e la cultura. La finalità didattica del progetto è quella di mettere in discussione la visione stereotipata che si ha dell’Oriente e offrire ai giovani punti di vista mediati dalla conoscenza diretta di una realtà stimolante come quella sudcoreana, anche grazie ad esperienze di mobilità internazionale.

Sono previsti inoltre momenti di approfondimento culturale rivolti agli alunni e agli insegnanti, con il prezioso contributo dell’Ambasciata Italiana a Seul e l’Istituto Italiano di Cultura di Seul, che da subito hanno creduto nel progetto e facilitato l’individuazione della scuola sudcoreana, centro educativo di eccellenza del sistema scolastico di quel paese.

La sperimentazione risulta essere unica nel panorama scolastico italiano e intende promuovere anche rapporti proficui con il territorio dei due paesi, facilitando conoscenza e scambi, culturali e non solo, anche grazie all’apporto di tutte quelle realtà del pubblico e del privato che vorranno attivamente collaborare al progetto. Il prossimo passo dell’istituto jesino infatti sarà quello di attivare contatti con le Università, la Camera di Commercio, le aziende del territorio per concertare ed organizzare eventi tra i due paesi.