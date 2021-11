Carlo Urbani, torna la prenotazione analisi tramite Cup | Password Magazine

JESI – Prenotazioni analisi al Carlo Urbani anche da telefono. Lo fa sapere il coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato Pasquale Liguori: «Sono ormai mesi che il Tribunale per i Diritti del Malato sta facendo pressioni all’Asur per la riattivazione delle prenotazioni delle analisi di laboratorio tramite CUP telefonico e tutto ciò soprattutto per agevolare le fasce deboli della popolazione come anziani, disabili o non automuniti – precisa -. Finalmente possiamo annunciare che le nostre pressioni sono state premiate: l’ASUR ci ha comunicato che da stamane è possibile prenotare gli esami di laboratorio attraverso telefono, per il momento solo per il Carlo Urbani, senza essere obbligati a recarsi di persona agli sportelli ; in un momento in cui la pandemia sembra riprendere piede questa è sicuro una buona notizia. Nell’invitare i cittadini a contattarci in caso di mancata possibilità di fare la prenotazione telefonica, ringraziamo sentitamente la direzione dell’ASUR per l’interessamento».

La Direzione dell’Area Vasta 2 ha nel frattempo fatto sapere che «a far data dal giorno 24 novembre 2021 le prenotazioni per le analisi del sangue presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Engles Profili di Fabriano saranno possibili esclusivamente tramite CUP REGIONALE (numero 800 098798 da numero fisso e 0721 1779301 da telefono mobile) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 13»..