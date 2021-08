Green Pass, scatta oggi l'obbligo. Nuovo decreto: sì anche per scuola e trasporti | Password Magazine

Al via da oggi l’obbligo di Green Pass per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei.

La certificazione verde sarà l’unico lasciapassare per poter accedere a servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre. E poi piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.

Servirà il green pass anche per sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Il Green Pass diventa obbligatorio anche per il personale scolastico, all’università e per i trasporti. A Palazzo Chigi ieri si è svolta la riunione del Consiglio dei Ministri. Al termine, i Ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini hanno illustrato i provvedimenti adottati.

Disposto in particolare il pass obbligatorio per tutto il personale scolastico, lo stesso per l’Università: il provvedimento è stato approvato all’unanimità in Cdm. Inoltre viene specificato nel dl il ritorno in presenza “per assicurare il ritorno a scuola come comunità”.

Il Green Pass dal 1 settembre sarà obbligatorio su mezzi di trasporto pubblico come navi e traghetti interregionali (ad esclusione dello Stretto di Messina), sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. Il green pass non sarà obbligatorio invece per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali.

E’ stato sottoscritto anche un accordo sul costo dei tamponi, che prevede un prezzo di 8 euro per i giovani tra i 12-18 anni e 15 euro per gli altri cittadini. Al momento la norma è vigente fino alla fine di settembre e il governo si riserva di fare poi le sue valutazioni.