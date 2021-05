Controlli carabinieri, denunciate due persone e chiuso per cinque giorni un fast food | Password Magazine

ANCONA – I militari della Compagnia Carabinieri di Ancona, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione dei reati e a garantire l’osservanza delle norme in materia di contenimento del contagio da Covid-19 svolto nella giornata di ieri, hanno proceduto a denunciare in stato libertà due persone – un 24enne originario della provincia di Isernia e un 40enne di origine somala – e a sanzionare un’attività commerciale con il provvedimento della chiusura temporanea per 5 giorni.

Il primo episodio si è verificato in via Marconi, intorno alle ore 9: gli uomini dell’Arma hanno controllato il giovane mentre era alla guida della propria Fiat Punto. Alla luce del suo stato di evidente alterazione psicofisica, al 24enne è stato intimato di sottoporsi all’accertamento per verificare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti, ottenendo però il suo rifiuto: per tale motivo, egli è stato denunciato ai sensi dell’art. 187 cds.

Poco più tardi, questa volta in Via Martiri della Resistenza, i militari hanno controllato un uomo sprovvisto di documenti e in evidente stato di ubriachezza. Condotto presso gli uffici del Comando Provinciale, è stato identificato in un 40enne somalo, gravato da provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Prefettura di Ancona lo scorso mese di febbraio: egli è stato dunque denunciato per l’inosservanza del dispositivo e sanzionato per ubriachezza molesta.

Infine, nel pomeriggio, durante un controllo svolto presso un fast food sito in Falconara, lungo la Via Flaminia, i militari hanno accertato come il gestore, un 47enne pakistano, stesse servendo cibo ad un avventore sebbene entrambi fossero sprovvisti di mascherina chirurgica: immediatamente è scattata così la chiusura provvisoria dell’attività commerciale.