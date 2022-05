Scontro frontale, auto finisce in un canale: un ferito | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13 circa in via Pradellona, nel Comune di Santa Maria Nuova, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un autoarticolato e un’autovettura si sono scontrati frontalmente. A causa dello scontro l’auto finiva in un canale di scolo adiacente alla carreggiata. Il conducente dell’auto veniva preso in affidamento dai sanitari del 118 per le cure del caso. La squadra di Osimo provvedeva alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.