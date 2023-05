Sfondano la vetrina e rubano dal fondo cassa: danni al salone Parrucchieri Hairsense - Password Magazine

JESI – Sfondano la vetrina e rubano il fondo cassa. Amara sorpresa questa mattina per lo staff di Parrucchieri Hairsense, il salone degli hairstylist Romina Sommonte e Leonardo Cerioni, nel complesso Mercantini di viale della Vittoria, a Jesi. Non è bastata la pioggia di questi giorni a scoraggiare i malintenzionati che, probabilmente con una martellata, hanno sfondato la vetrina per introdursi nel negozio e rubare il fondo cassa: poco meno di 100 euro il bottino. Ingente invece il danno: «Ci vorranno migliaia di euro per ripristinare la vetrina – dice amareggiata Sommonte -. Senza contare che ho dovuto annullare tutti gli appuntamenti della giornata».

I due titolari di Parrucchieri Hairsense hanno sporto denuncia ai carabinieri che indagheranno sui fatti: «Non sappiamo a che ora e in quanti abbiano agito, sicuramente è successo dopo le 19 di ieri, orario in cui siamo andati via dal negozio. Stamattina alle 7, all’ apertura, abbiamo trovato la vetrina rotta – continua Romina -. Non riesco a capire questo gesto, il motivo e come è successo. Questo ovviamente fa aumentare lo sconforto visto il danno subito». (c.c.)