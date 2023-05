Quarant’anni di Uisp Jesi, le iniziative - Password Magazine

JESI – Il Comitato Unione Italiana Sport Per tutti di Jesi compie 40 anni, in contemporanea con il 75° compleanno della Uisp nazionale. Numerose le iniziative per il quarantennale jesino che raggiungerà il suo clou nel finesettimana del 20 e 21 maggio.

Il tradizionale evento di punta del Bicincittà partirà domenica 21 alle 10.30 dal PalaTriccoli, seppur in versione ridotta rispetto agli scorsi anni (solo 7 chilometri), per ovviare alla parziale chiusura al traffico per i lavori al cavalcavia di Viale della Vittoria. La biciclettata citttadina si abbinerà all’apertura del “più grande villaggio dello sport sociale”, nell’area polisportiva tra via Tabano e via del Burrone. “Un villaggio è una comunità attenta ai bisogni dove lo sport sociale viene messo al centro come ideale strumento di inclusione, partecipazione e accoglienza”, spiega Stefano Squadroni, presidente di Uisp Jesi. “Il palasport di Jesi non è solo un luogo sportivo, è diventato uno spazio da vivere”.

La due-giorni si aprirà, sabato 20 maggio, con la Giornata dell’inclusione sociale tramite lo sport, in collaborazione con il Lions Club. Tra gli ospiti d’onore Alessia Polita, il campione paralimpico Daniele Cassioli e Lorenzo Marcantognini della Nazionale Italiana Calcio Amputati. Tra le società New Baskin Jesi, gli Insuperabili dell’Aurora Calcio Jesi, il Santo Stefano basket in carrozzina di Porto Potenza Picena, il sitting-volley con Scuola Pallavolo Fermana, il F.E.A. volley di Monte San Giusto e i partecipanti al progetto Uisp Balneabile e ad “Orizzonte Autonomia Onlus” di Camerano. Il villaggio dello sport resterà aperto dalla mattina di sabato 20 al pomeriggio di domenica 21, attrezzato anche di spazi picnic e ristoro.

Quindici le società sportive affiliate Uisp, circa 300 gli alunni delle scuole jesine coinvolte, per una due-giorni di esibizioni, laboratori e competizioni che ha tra i suoi partner anche la Fondazione Michele Scarponi, che ha inaugurato recentemente la sua sede jesina, e Vallesina Aiuta ETS. “La Uisp ha accolto la nostra proposta di raccogliere fondi all’interno del Bicincittà per donare 10 biciclette a cittadini che non ne hanno”, ha spiegato Franco Pesaresi, Vice-Presiedente di Vallesina Aiuta e direttore dell’Asp Ambito 9. I 5 euro della quota d’iscrizione, comprensivi della t-shirt dell’evento, verranno infatti devoluti all’Ets.

Tra le iniziative del quarantennale la Uisp ha ricordato anche la “cena al buio” dedicata alla disabilità visiva dello scorso febbraio e il progetto inclusivo “Balneabile” che a gennaio ha portato famiglie di ragazzi con disabilità a sciare a Predazzo e che replicherà in spiaggia il prossimo luglio.

“Questa grande iniziativa della Uisp riesce a conciliare le due dimensioni di sport e servizi sociali, segno di un’importante capacità organizzativa e di presenza sul territorio” ha concluso l’assessore allo sport Samuele Animali. “Accanto allo sport c’è anche una precisa idea di urbanistica, per sostenere la viabilità sicura e sviluppare l’idea della ‘città-30’ ”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri