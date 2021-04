Soluzione fisiologica ai pazienti invece del vaccino, indagato medico di base | Password Magazine

ANCONA – Soluzione fisiologica invece del vaccino anti-Covid Pfizer su almeno una trentina di pazienti ignari che pensavano di aver ricevuto la dose.

Ad indagare nei confronti di un medico di base, di Falconara Marittima riporta ANSA, la Squadra Mobile di Ancona, coordinata dalla Procura, per le accuse di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale date le anomalie commesse nella gestione delle vaccinazioni Covid-19.

La notizia criminis è pervenuta presso gli uffici della Polizia di Stato da parte di tre pazienti che lamentavano il comportamento del professionista nel rilasciare la prevista documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione nonché un susseguirsi di inesattezze sul tipo di vaccino inoculato e le date del relativo richiamo.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, i poliziotti della Squadra Mobile dorica hanno eseguito una perquisizione presso lo studio dell’indagato al fine di rinvenire materiale e documentazione utile per il proseguimento delle indagini.

L’ipotesi di reato riguarda al momento falso ideologico e lesioni personali commessi da pubblico ufficiale senza escludere altre imputazione per ulteriori ed eventuali violazioni che potrebbero essere accertate nel prosieguo delle indagini.

Da quanto emerso da una prima disamina della documentazione e dalle testimonianze, il medico di base, in possesso del vaccino Pfizer fornito dalla ASUR Marche secondo i protocolli previsti dai recenti DPCM, avrebbe somministrato semplice soluzione fisiologica a numerosi pazienti in luogo del reale vaccino per motivi in corso di accertamenti.