MonsanoCult celebra ancora Padre Puglisi, nel 30° anniversario dalla morte - Password Magazine

MONSANO – Il 15 settembre 1993 Padre Pino Puglisi, detto 3P, veniva ucciso da mano mafiosa. Per celebrare il 30° anniversario dalla sua morte, il prossimo 22 settembre i giovani monsanesi incontreranno Gregorio Porcaro, amico e comparroco del sacerdote di Brancaccio. L’evento, organizzato dall’associazione MonsanoCult, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado di Monsano “Don Pino Puglisi” e con il patrocinio del Comune di Monsano, è inserito all’interno della Festa del Buonsenso 2023, dedicata quest’anno al tema della legalità.

“Gregorio Porcaro racconterà la vita di quel piccolo prete straordinario che ha sempre lottato per la giustizia, la legalità, l’educazione e la salvezza dei più giovani e fragili”, spiega MonsanoCult. “Puglisi era un uomo mite ma con la forza d’animo, la volontà e il coraggio di un gigante. L’Italia ha pianto la sua morte come aveva fatto pochi mesi prima per Borsellino e Falcone e per le loro scorte. Quella di Porcaro sarà una testimonianza autentica su cosa significhi lottare, ciascuno a modo suo, contro l’illegalità. Un piccolo segno in nome della speranza”.

Non è la prima volta che Monsano “tesse fili di speranza” legati alla figura di Puglisi. Durante la Festa del Buonsenso 2010, in cui intervennero anche Don Luigi Ciotti (presidente dell’associazione Libera contro le mafie) e Salvatore Borsellino (fratello del giudice Paolo), il parco del paese fu intitolato all’unanimità a Padre Puglisi. Tra le successive iniziative monsanesi anche un libro, scritto da Mauro Rocchegiani, dal titolo “Se ognuno di Noi… Padre Pino Puglisi, nove sentieri di buonsenso”, un gemellaggio con Mirabello Monferrato, le decorazioni del parco realizzate dai ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado e l’intitolazione degli stessi istituti al sacerdote di Brancaccio.

“Quella di Padre Pino Puglisi è una lezione fatta di piccole cose, di atteggiamenti positivi che possano cambiare il mondo”, conclude MonsanoCult. “Dove la malapianta non ha messo radici, sta a noi combatterla con il buonsenso, creando un’atmosfera di speranza, rispetto, pace e bellezza. Puglisi non ha chiesto mai il sacrifico, ma solo di fare la propria parte e di non chiudere gli occhi di fronte a ciò che è sbagliato e tossico”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri