Misteriose figure danzanti nelle campagne dello jesino | Password Magazine

JESI – Da alcuni giorni, sono spuntate misteriose installazioni nelle campagne dello jesino. Sono ballerine, ginnaste, coppie danzanti: sullo sfondo il paesaggio con le sue colline, i borghi, i monti che svettano all’orizzonte. Alte circa 3 metri, le figure sembrano danzare leggiadre con la città e la campagna circostante.

Ne abbiamo contate in tutto sette e si possono ammirare tra Jesi, Santa Maria Nova e Filottrano. Su chi le abbia installate e perché è ancora un mistero.

Potrebbe trattarsi dell’opera di un artista o di qualche creativo per valorizzare ancora di più la bellezza del territorio e magari lanciare un messaggio di vita, di rinascita, di ripartenza in un anno difficile come questo 2020.