Prima data della Rassegna Boo: voce e violoncello per l'inferno dantesco | Password Magazine

JESI – Nel settecentenario dalla morte di Dante pullulano le iniziative per celebrarlo. All’interno di “Boo”, rassegna jesina di teatro, cinema e musica, la prima data è stata dedicata, ieri 9 agosto, proprio all’opera più nota del poeta, in “Esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Dante” (a cura di Andrea Scardovi per il suono e di Elena di Pasquale, Produzione Socìetas Raffaello Sanzio).

L’attrice e regista Chiara Guidi e il musicista Francesco Guerri hanno messo in scena quattro canti dell’inferno (canto I – proemio, canto V – Paolo e Francesca, canto XVII – Gerione, canto XVIII – Malebolge) in un reading-spettacolo della durata di 55 minuti circa.



Un attento pubblico in Piazza delle Monnighette, in ascolto di quelli che gli stessi artisti hanno definito “esercizi di composizione sulle parole di Dante”, con lo scopo di “comporre una partitura che dia valore e celebri l’unione inestricabile di voce e violoncello, per dare vita a un’unica forma”.



Ad oggi Chiara Guidi e Francesco Guerri (autore dell’album “Su Mimmi non si spara!”) hanno composto ben 18 canti della Divina Commedia, percorrendo trasversalmente le tre cantiche. “È un processo lento e costante”, spiega Chiara Guidi, cofondatrice della Socìetas Raffaello Sanzio, “nel tempo vogliamo attraversare l’intera opera. Dante è un modo per camminare con le corde vocali e il violoncello, cercando la relazione tra le due voci. Questi esercizi non sono tesi alla spiegazione filologica del testo, l’argomento è il suono. Per questo si tratta più di un esercizio che di uno spettacolo”.



Una scrittura scenica che dà grande ruolo alla voce come chiave drammaturgica, ma anche alla dimensione corporea: “la voce è ed ha corpo. Non è possibile lavorare sul suono ed escludere il corpo”, prosegue Chiara Guidi, impegnata sin dagli anni ’80 nella sua ricerca per ricondurre la parola al suo gesto originario, proprio attraverso il suono.

La rassegna Boo prosegue stasera (10 agosto) con “Cna Cinema audiovisivi Marche: cortometraggi e prospettive per il futuro”, serata dedicata al cinema, con la proiezione della commedia “Criminali si diventa“ (diretta da Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli, su sceneggiatura di Giorgio Vignali) e de “L’uomo con il globo in mano“ (Sydonia Production in collaborazione con Subwaylab e Atgtp – Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, regia di Alessandro Tesei). Tra gli argomenti trattati ci sarà anche la riapertura jesina, a fine agosto, del multisala Giometti.

Si chiude poi il 20 agosto con la musica: in concerto il musicista – cantautore Lucio Leoni, autore dell’album “Il lupo cattivo”, insignito del Premio Freak nel 2017.

Tutte le serate si tengono a Jesi presso Piazza delle Monnighette e iniziano alle 21.30. L’ingresso è subordinato all’esibizione della certificazione verde (green pass), con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni: pagina fb “TreeBoo”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri