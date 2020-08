SS16, nuovo autovelox a brevissimo attivo | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – A brevissimo sarà reso operativo il nuovo dispositivo di controllo della velocità media lungo la Variante alla Statale 16, nel tratto che precede lo svincolo per Roma in direzione sud. A seguito della formalizzazione del parere favorevole espresso dalle autorità competenti: Prefettura, Anas e Polstrada si è avviata la procedura per il riavvio del dispositivo con le nuove modalità di misurazione della velocità. Da un sistema di misurazione istantanea si passerà infatti alla misurazione della velocità media dei veicoli in transito.

Quello lungo la Variante è considerato a rischio dalle autorità competenti in materia di sicurezza stradale. La scelta del posizionamento è infatti confortata dalla Polstrada di Ancona, che con una nota del 28 novembre scorso, ha evidenziato la pericolosità del tratto in questione che precede di poche centinaia di metri l’innesto della SS76 e la località ‘Caffetteria’ che continua a essere teatro di sinistri stradali anche di particolare entità.

Proprio la scorsa settimana si è registrato in zona un gravissimo incidente che ha visto coinvolti un’auto e una moto. Anche in questo caso l’alta velocità è stata responsabile delle conseguenze occorse al motociclista finito nella scarpata dopo aver oltrepassato il cordolo di delimitazione della carreggiata e dei disagi alla circolazione che è risultata rallentata per consentire i soccorsi.

Attenzionare tale tratto per la velocità dei veicoli che lo percorrono è funzionale a indurre i conducenti a mantenere un’andatura moderata con conseguente riverbero sulla sicurezza stradale. Con il nuovo impianto è stata rafforzata la scelta di presidiare con sistemi di controllo a distanza una delle arterie a maggiore intensità di traffico e pericolosità della provincia.