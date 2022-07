Cento candeline per Mafalda, la titolare della storica «Trattoria del Maresciallo» - Password Magazine

MOIE – Mafalda Brutti, la titolare della storica “Trattoria del Maresciallo” di Moie, ha compito oggi (13 luglio) cento anni e ha ricevuto la visita del primo cittadino Tiziano Consoli che le ha fatto gli auguri a nome di tutta la cittadinanza. Il sindaco le ha anche consegnato una pergamena in cui si ricorda come la signora Mafalda abbia «saputo coniugare al meglio l’amore per la famiglia con la passione per la comunità, raggiungendo traguardi importanti come imprenditrice, sempre attenta alle persone con le quali ha lavorato e che ha incontrato come clienti. Con il sorriso e l’ascolto, ha accompagnato generazioni di uomini e donne a vivere con piacevolezza alcuni momenti di vita quotidiana, attorno alla tavola imbandita con gusto e con cibi dal sapore buono di casa».

In un post sui social, la famiglia annuncia il traguardo del secolo di vita parlando di Mafalda come di «una gentile signora centenaria amante delle rose. Ha gestito la “Trattoria del Maresciallo” prima con i genitori poi autonomamente per oltre settant’anni, fino all’età di 92 anni, senza mai cedere nella qualità dell’offerta e nella tenuta del timone dell’azienda, contribuendo con la sua famiglia allo sviluppo di Moie e della comunità». Si ricordano i genitori, Rosa Bevilacqua e Icilio Brutti, eroe pluridecorato della Grande Guerra, e il marito, Roberto Montali, da cui ha avuto tre figli: Gianni, Ulderico e Marcello. «Donna Mafalda Brutti – si legge sempre sul post – ha saputo essere una manager indipendente senza perdere in femminilità. Una donna da prendere in considerazione per una tesi di laurea in Sociologia. Donna Mafalda festeggia oggi il secolo di una vita da applausi».

Ha spento le candeline della torta con il sindaco Consoli, l’assessora ai Servizi sociali Beatrice Testadiferro, il suo medico di medicina generale Moreno Ciattaglia, figli, parenti e amici.