Un dispensario farmaceutico a Minonna da attivare durante lavori ponte San Carlo - Password Magazine

JESI – Sarà attivato un dispensario farmaceutico a Minonna nel periodo in cui il quartiere si troverà diviso dalla città in conseguenza dell’abbattimento del ponte San Carlo. La Giunta regionale delle Marche ha infatti accolto la proposta del Comune di Jesi di prevedere un apposito punto di distribuzione di medicinali e dispositivi farmaceutici, dando disposizione all’Azienda Sanitaria Territoriale di procedere all’autorizzazione della gestione del dispensario, in raccordo con una farmacia del territorio. Quest’ultima individuerà poi nel quartiere locali idonei per tale attività.

Il dispensario, così come illustrato nella richiesta del Comune di Jesi, sarà così a servizio non solo del popoloso quartiere Minonna, ma anche delle località periferiche di Mazzangrugno, Castelrosino e Gangalia.

«Nel corso dell’incontro avuto con i residenti per illustrare tempistiche e modalità della demolizione e ricostruzione del ponte – ha ricordato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – ci eravamo presi l’impegno di individuare soluzioni che potessero attenuare gli inevitabili disagi che i tempi di ricostruzione del ponte avrebbero creato. Questa è una prima concreta risposta».