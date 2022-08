Asp 9, la presidente Schiavoni incontra i sindaci dell’Ambito - Password Magazine

JESI – Conoscere le varie realtà territoriali, raccogliere le aspettative dei sindaci, condividere percorsi programmatici. Ruota attorno a questi tre obiettivi la scelta della presidente dell’Asp, Gianfranca Schiavoni, di visitare i 21 Comuni dell’Ambito ed incontrare i rispettivi primi cittadini. Già sei i Comuni visitati, in programma a breve gli altri, in un tour che consentirà di avere un quadro ancora più esaustivo delle problematiche presenti.

Del resto l’Asp, ormai presa a modello d’impresa sociale a livello nazionale, è chiamata a garantire servizi sempre maggiori ed intercettare i nuovi bisogni della popolazione, attraverso una azione congiunta di tutti i Comuni che si è confermata la grande forza di questa azienda servizi alla persona: 26,5 milioni di euro le risorse gestite, una crescita esponenziale frutto di programmazione, progettualità e professionalità, la capacità di attrarre ingenti risorse statali, regionali e da altri enti, così da limitare l’esborso dei Comuni associati a nemmeno 7 milioni complessivi, vale a dire poco più di un quarto di quanto viene redistribuito in beni e servizi alle comunità (oltre 7 mila i beneficiari dei servizi, quasi un 50% in più rispetto agli anni passati a dimostrazione di come la pandemia abbia lasciato il segno anche sotto il profilo economico e sociale).

«Da parte dei sindaci incontrati – ha sottolineato la Schiavoni – ho riscontrato disponibilità, attenzione e particolare sensibilità al lavoro che l’Asp sta portando avanti per anziani, disabilità, immigrazione, disagio, povertà, minori e famiglie che sono le principali aree di intervento, ma anche per tutte le altre questioni, comprese quelle amministrative e strutturali, relative al vasto mondo dei servizi sociali di Jesi e della Vallesina. Resta l’impegno, agevolato dalla professionalità della struttura in tutte le sue componenti, di dare piena attuazione agli indirizzi che l’assemblea dei soci indica con l’obiettivo di garantire servizi sempre più adeguati alle necessità del territorio e senza lasciar indietro nessuno».