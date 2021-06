Vaccini Marche, dal 5 giugno al via le prenotazioni per la fascia 12-39 | Password Magazine

REGIONE – Da domani (sabato 5 giugno) a partire dalle ore 12 sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid19 per la fascia 12-39 anni.

Sul sito della Regione Marche sono indicate le modalità: attraverso il portale di Poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o tramite il numero verde Numero Verde 800.00.99.66 (tutti i giorni dalle 8 alle 20).

Per l’assessore regionale Filippo Saltamartini si tratta di un «ulteriore passo in avanti per il raggiungimento della profilassi della popolazione. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti coloro che ancora non si sono prenotati ricordando che è sempre possibile aderire tramite il portale indipendentemente dalle fasce di età».

Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.