“World Diabetes Day”, la palestra Jesi Fitness Club lotta contro il diabete e organizza un meeting - Password Magazine

JESI – In occasione del “World Diabetes Day” di oggi 14 novembre, la Palestra Jesi Fitness Club organizza un meeting per affrontare le tematiche legate a questa patologia.

Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La Giornata viene organizzata per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete sulla sua prevenzione e gestione: secondo l’OMS, infatti, nel mondo circa il 9% degli adulti sono affetti da diabete e il 90% delle persone diabetiche sono affette da diabete di tipo 2.

In occasione di questa giornata, la palestra Jesi Fitness Club ha deciso di organizzare, anche quest’anno, un meeting nella loro struttura di via Pio la torre 1AE, alle ore 20.45. L’incontro è tenuto da Andrea Melon, direttore tecnico e fondatore della Jesi Fitness Club, e dal Dott. Leonardo Ambrosi, ed ha come obiettivo quello di spiegare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività fisica per i soggetti diabetici.

«Sarà un bel momento per parlare dell’attività fisica come medicina – spiega Andrea Melon – per cercare di diminuire la possibilità di insorgenza di questa patologia, ma anche come prevenzione per le malattie in generale».

Il meeting è gratuito e rivolto a tutta la popolazione, essendo però a numero chiuso si consiglia la prenotazione del proprio posto: potete contattare gli organizzatori Andrea (3931094581) e Leonardo (3939469878) o passare direttamente in palestra, tutti i giorni, dalle 7 alle 21.