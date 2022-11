Jesi, un lupo in città? La segnalazione di un lettore - Password Magazine

JESI – Avvistato un lupo – o comunque un animale che ha tutta l’aria di esserlo – in città e, più precisamente, lungo viale del Lavoro. La segnalazione arriva da un lettore di Jesi che ci ha inviato il video:

«Sono sicuro che si trattasse di un lupo – ci racconta -. È successo sabato, erano quasi le 3 di mattina. Stavo rientrando a casa quando, nei pressi della rotatoria, vicino all’Istituto di Istruzione Superiore ‘G. Galilei”, ho notato l’animale. Era molto disorientato e spaventato. Ho cercato di scortarlo per un centinaio di metri con l’auto verso la periferia ed è riuscito fortunatamente a fuggire via campi, dietro le scuole. Il fatto è che mi sembra assurdo vedere un lupo in città, non ne avevo mai incontrato uno neanche in montagna».

Ringraziamo il nostro lettore per il video e la segnalazione, che abbiamo raccolto.

Lasciamo ai più esperti la valutazione che si tratti effettivamente di un lupo o meno.