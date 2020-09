A14, incidente all'area di servizio: due morti | Password Magazine

PESARO – Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti alle 11.55 circa sulla A14, all’altezza di Pesaro, corsia nord per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare un’autovettura dopo essere entrata in un’ area di servizio ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail che divide l’area destinata alle autovetture da quella destinata ai mezzi pesanti. La Squadra di Pesaro intervenuta con tre automezzi ha collaborato con i Sanitari del 118 per portare assistenza agli occupanti dal veicolo, malgrado per entrambi il medico del 118 ne constatava il decesso. I Vigili del fuoco hanno proceduto nel frattempo alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia autostradale.