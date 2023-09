Cavalcavia, di notte gli ultimi lavori - Password Magazine

JESI – «Per non gravare ulteriormente sul traffico cittadino e completare a regola d’arte l’opera saranno eseguiti nottetempo gli ultimi lavori al cavalcavia che dalla prossima settimana riaprirà definitivamente al traffico anche nella parte superiore, quella di Via Gramsci con già all’attivo il limite dei 30 km/h». Lo fa sapere il Comune di Jesi in una nota: sono i lavori per installare alcune delle colonnine di marmo parapetto che sono state realizzate ex novo in sostituzione di quelle deteriorate, a sua volta opportunamente rimosse. Le nuove colonnine saranno posizionate lunedì sera, dopo le ore 20.00 e per un tempo massimo di lavori previsto in 8 ore, dunque fino alle 4 di mattina di martedì, con occupazione di parte delle corsie del Viale della Vittoria sottostante.

Pertanto, l’Amministrazione comunale informa che dopo le ore 20.00 di oggi l(unedì 18 settembre), quando cioè il traffico di rientro è ormai completato, il transito lungo il Viale con direzione Fabriano – Ancona sarà incanalato nella solita “bretella” laterale, mentre quello con direzione Ancona – Fabriano, all’altezza del cavalcavia, sarà deviato nella corsia opposta. In entrambi i sensi di marcia si dovrà procedere a passo d’uomo, con opportuna segnaletica e personale della ditta presente come movieri.

Dalle prime ore di martedì mattina il Viale sarà di nuovo totalmente accessibile in entrambe le corsie e si completeranno gli ultimi dettagli per aprire il cavalcavia anche nella parte soprastante. Il tutto per avere il definitivo completamento dei lavori e il conseguente smontamento del cantiere entro San Settimio.