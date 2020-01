Ancora furti, ladri entrano in garage e rubano auto e scooter

MONTECAROTTO – Continuano ad essere segnalati casi di furto in Vallesina. Mentre a Jesi i ladri rubavano denaro e sigarette dalla tabaccheria di via Salvador Allende, a Montecarotto topi di appartamento svaligiavano un garage, in un condominio di via Amendola, rubando un’auto Fiat Panda e uno scooter Malaguti Madison 250cc. Hanno portato via anche il casco, il giubbotto e un maglione.

Il proprietario, oltre ad aver denunciato il furto alle forze dell’ordine, chiedendo aiuto anche ad amici si è rivolto ai social, diffondendo foto (in copertina) e targa dell’auto: «Stanotte a Montecarotto è stato rubato uno scooter ed una Panda come questa in foto, all’interno del suo garage – si legge nell’annuncio -. Lo scooter è stato ritrovato a Pianello Vallesina mal ridotto. Della Panda non c’è ancora traccia: la targa (che riportiamo visto la richiesta di diffusione) è CH253ZS».