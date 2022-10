Halloween nel borgo di Morro d’Alba - Password Magazine

MORRO D’ALBA – Torna l’emozione della notte più misteriosa dell’anno da vivere a Morro d’Alba.

Dopo il successo dell’anno scorso, ecco la nuova edizione di una delle manifestazioni più apprezzate dai bambini e non solo: Halloween al museo, diventa un’attività diffusa su tutto il centro storico del suggestivo borgo famoso per il vino Lacrima.

La celebre festa cara ai paesi anglosassoni ma con salde radici europee, da anni viene festeggiata a Morro d’Alba all’interno dei suggestivi sotterranei del castello e per l’edizione 2022, coinvolge la biblioteca e si estende alle vie del centro storico. Ancora una volta, per gli amanti del mistero, avremo una doppia occasione di divertimento nel pomeriggio con le famiglie e nella serata solo per i più grandi.

Dalle 15 alle 18.30 si svolgerà Halloween al Museo e nel borgo. La festa dedicata ai bambini vedrà una serie di attività pensate per il divertimento in famiglia, con la caccia alle zucche, la risoluzione di indovinelli ed enigmi nelle sale del Museo Utensilia. All’esterno, lungo il camminamento di ronda La Scarpa, ritroveremo la Truccabimbi Misteriosa e gli indovinelli da risolvere. Lungo il camminamento di ronda si aprono anche delle porte misteriose. Una è abitata dalla Strega del Castello, esperta fatucchiera, trasforma i bambini cattivi in bambini buoni. L’altra stanza è uno spazio dedicato al padre del genere horror Edgar Allan Poe. Gli oggetti che ritroviamo all’interno parlano di lui, della sua vita, delle sue passioni, ma in tutto il percorso esterno e nelle stanze museali, alcuni oggetti sono ispirati ai titoli dei suoi racconti. Sarà un divertente gioco per grandi e bambini quello di ritrovarli tutti. In Biblioteca un’altra Strega buona aspetta i bambini e genitori per sconfiggere le paure con la lettura, ma ci sarà anche la possibilità di disegnare, colorare o far merenda al Nutella Party, a cura dell’associazione “Insieme si può fare”.

L’ingresso al Museo e alle attività in esterno (compresa la merenda) è di 3 euro a bambino, gratuito per gli accompagnatori. Tutti i bambini partecipanti riceveranno un gadget in dono. Per questa attività è consigliata la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura, Turismo ed Attività Produttive) entro le 12 di domenica 30 ottobre.

Nella serata, dalle 22.00 la notte più oscura dell’anno è pensata per un pubblico adulto, con il Live reading itinerante nel Borgo Viaggio nell’Ombra con le voci di Lucia Olivi, Francesca Rossetti e Stefano Vecchi.

Lo spettacolo sarà un viaggio nella letteratura Horror interpretata in quattro suggestive location del borgo di Morro d’Alba, che diventerà nel suo insieme il palcoscenico di emozioni da brivido. La rappresentazione prenderà il via dall’ Auditorium Santa Teleucania, una chiesa sconsacrata del 1670, alle 22.00 di lunedì 31 ottobre, per muoversi su altri tre suggestivi luoghi dedicati all’ascolto dei maestri del terrore. Un brindisi di vino Lacrima, riservato ai partecipanti, concluderà lo spettacolo. L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo).

Ma le sorprese non sono finite. Il borgo sarà avvolto dal mistero già da sabato 29 e domenica 30 ottobre. Presso il Museo Utensilia saranno già presenti alcune attività di gioco per bambini che coinvolgono gli oggetti della collezione, per partecipare basta fare ingresso al Museo (Apertura sabato e domenica 10-12/16-19). Dalle 20.00 di sabato e domenica, il Camminamento di ronda La Scarpa, sarà illuminato da luci di candele e risuonerà una raffinata playlist horror, per accompagnare i visitatori in una suggestiva Walk in the Mystery (Passeggiata nel mistero). La musica e la luce rarefatta renderanno la passeggiata notturna un’esperienza unica, un viaggio misterioso fra le ombre della notte. L’ingresso è libero.

Vi aspettiamo… happy Halloween!