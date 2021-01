Carabinieri, controlli alle stazioni: giovane trovato con la droga | Password Magazine

JESI – I Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi, impegnati costantemente nel contrasto della detenzione illegale di sostanza stupefacente, nella serata di ieri hanno effettuato controlli straordinari presso gli scali ferroviari della Vallesina. Alla stazione di Castelplanio sono stati sottoposti a controllo dei giovani, trovati in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish ed un bilancino di precisione. I militari, una volta fatto accesso nella stazione ferroviaria, avevano infatti notato alcuni movimenti sospetti e, ad un controllato, è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, poco meno di 5 grammi, ed il bilancino di precisione.

Il giovane è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti.

«Il fenomeno dello spaccio di stupefacenti tra giovanissimi e minorenni – si legge in una nota della Compagnia – è alla massima attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Jesi che, quotidianamente, si impegnano per il suo contrasto, spesso con buoni risultati. Continueranno senza sosta i mirati servizi per arginare lo spaccio di droga tra giovani e minorenni».