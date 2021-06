Castelplanio, auto si ribalta all'altezza del "passo Fileni" | Password Magazine

CASTELPLANIO – Incidente con auto ribaltata a Castelplanio, all’altezza del passo per raggiungere l’industria Fileni. É successo intorno alle 18.30 quando un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata lungo la strada che collega Moie a Castelplanio all’incrocio tra via Clementina e via Martiri della Resistenza a Macine, all’altezza del passo per raggiungere la nota azienda.

Nell’incidente, che ha visto coinvolta la Ford Fusion, una donna è rimasta ferita ed è stata assistita dai sanitari della Croce verde di Serra San Quirico e dell’automedica di Jesi, giunti sul posto. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi ma è comunque stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

Per garantire la messa in sicurezza del luogo e del veicolo sono arrivati anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Jesi e i carabinieri, i quali hanno avviato anche gli accertamenti per verificare le cause dell’incidente. Si segnalano disagi nel normale scorrimento del al traffico in ambo i sensi, durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza