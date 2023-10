Castelplanio, bruciano 10 ettari di sterpaglie - Password Magazine

CASTELPLANIO – I vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle 16.40 circa per un incendio di sterpaglie nel comune di Castelplanio, zona Monte Adamo. Le fiamme si sono estese per circa 10 ettari coinvolgendo anche alcuni alberi alto fusto. Sul posto le squadre di Jesi, Arcevia e Ancona, con autobotti e mezzi 4×4, sono riuscite ad arginare l’incendio prima che potesse interessare le abitazioni nelle vicinanze. Per la bonifica della zona interessata sta giungendo sul posto squadra dei VVF volontari di Apiro.