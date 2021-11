Piazzale Conce e Viale della Vittoria, sosta a pagamento dal 6 dicembre | Password Magazine

JESI – Sosta a pagamento dal 6 dicembre in piazzale delle Conce e in alcuni tratti di viale della Vittoria.

Lo fa sapere il Comune di Jesi: “Nel centro storico alcuni parcheggi a pagamento diventeranno riservati ai residenti, mentre in Piazzale delle Conce e in una parte del Viale della Vittoria (dal civico 28 al civico 70 e dal civico 29/A al civico 89/A) gli stalli saranno a pagamento con tariffa agevolata.

Per i residenti e dimoranti, a seconda delle strade interessate, sarà possibile chiedere il rilascio di un permesso gratuito o per la sosta nei parcheggi riservati (quelli gialli) o per la sosta in quelli a pagamento (di colore blu)”.