San Floriano, Fiera in piazza e Scampanada - Password Magazine

JESI – Sono una venticinquina le bancarelle che animeranno per l’intera giornata di oggi, giovedì 4 maggio, il centro cittadino in occasione della festa di San Floriano, compatrono di Jesi.

Gli stand sono dislocati in Piazza della Repubblica e all’inizio di Corso Matteotti fino all’incrocio con Via Mazzini. Oltre a quelle degli artigiani che propongono le immancabili campanelle – simbolo della festa in ricordo della vittoria di San Floriano nella corsa contro il diavolo e l’arrivo festoso a Jesi – vi sono gli stand di prodotti agroalimentari del territorio e di quelli legati al commercio al dettaglio. Le bancarelle resteranno aperte dalle 8.30 e fino alle ore 19, con un’ampia fascia oraria, dunque, in grado di permettere a tutti di fare un salto in centro e respirare l’atmosfera di festa, preludio alle tante iniziative in programma poi fino al 10 maggio con il ritorno a pieno regime del Palio di San Floriano, oggi al via con la tradizionale Scampanada dei bambini in programma dalle 17 con il ritrovo dei bambini alla Cattedrale per la benedizione delle campanelle e il corteo dei gruppi junior dell’Ente Palio San Floriano.