Chiaravalle, iniziati i lavori della nuova scuola “Casa dei Bambini” - Password Magazine

CHIARAVALLE – È partito nei giorni scorsi il cantiere per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia “Casa dei Bambini” (facente parte dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”), che prevede anche la ristrutturazione dell’immobile già esistente.

Il complesso, sito in via Sant’Andrea, si compone di una palazzina più antica risalente ai primi decenni del ’900 e di una estensione più recente. Quest’ultima, realizzata negli anni ’80, risulta a oggi inadeguata allo svolgimento dell’attività didattica per problemi strutturali dovuti a scarsa coibentazione e conseguente necessità di continua manutenzione, nonché a infiltrazioni diffuse. Per tali ragioni l’Amministrazione di Chiaravalle ha previsto la demolizione del nucleo degli anni ’80 e la costruzione di una nuova scuola, composta da otto sezioni, annessa all’edificio storico che sarà ristrutturato. L’intervento da realizzare, dal costo di 2.800.000 euro, è finanziato in parte con risorse del PNRR (2 milioni di euro) e in parte grazie a un mutuo acceso dall’Amministrazione Comunale (800.000 euro).

Il progetto esecutivo è in linea con le nuove linee guida MIUR ed è ispirato a una sensibilità contemporanea. Si tratta infatti di un polo scolastico concepito in ogni sua parte in maniera innovativa ed ecosostenibile, caratterizzato dalla forte presenza di verde. La divisione dello spazio interno è ottenuta con pareti dall’ottimo livello di isolamento acustico, che si alternano a divisori mobili e vetrate per ottimizzare la luce naturale.

La matrice della scuola è pensata in modo da lasciare sempre una possibilità di variazione dello spazio a seconda dell’attività desiderata, così da trasformare la gestione della profondità di campo, del livello di trasparenza, visibilità o partizione, in un tessuto continuo fatto di piazze, sezioni, angoli di lavoro, giardini e porticati. Le aule sono concepite in stretta relazione con lo spazio esterno.