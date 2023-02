Fondazione Carisj, le attività in programma per l’anno 2023 - Password Magazine

JESI – La Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, con sede a Palazzo Bisaccioni, ha illustrato i progetti, i bandi e le attività del 2023, alcuni già in atto e altri da attualizzare, in tre settori fondamentali: educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; arte, attività e beni culturali.

Uno dei progetti che vede la Fondazione CRJ promotore e attuatore è quello dedicato ai NEET, giovani che hanno lasciato la scuola prima del diploma, che in Italia sono il 13,5% di cui il 23,2% non è né occupato né inserito in un percorso di formazione, che si chiama “The Future Step”; è in atto la seconda edizione a cui partecipano 8 ragazzi. Il percorso è un corso di orientamento in cui i ragazzi partecipanti svolgono attività per capire quali sono i propri interessi, come orientarsi e come seguire ognuno la propria strada grazie al supporto di psicologi e professionisti. «Importante è stato vedere la crescita personale dei ragazzi che hanno partecipato – spiega il Presidente della Fondazione CRJ, Dott. Ing. Paolo Morosetti – All’inizio non eravamo molto fiduciosi, ma anche per sollecitazioni dall’alto ci è stato indicato il problema e sollecitato a fare qualcosa a livello sociale». Infatti il Presidente parla di come è difficile riuscire a risalire a questa problematica sociale poiché spesso non riesce a risalire ai soggetti se non tramite le scuole o i familiari. Altri progetti sono il Fondo Repubblica Digitale, un progetto di formazione in ambito nazionale che ha l’obiettivo di aumentare le competenze digitali, e il Progetto conoscere la borsa, iniziativa formativa a livello europeo che permette agli studenti di avvicinarsi ai temi dell’economia attraverso una simulazione borsistica. La Fondazione ha inoltre istituito un bando per la partecipazione di due giovani laureati del territorio all’evento formativo internazionale organizzato dall’Università di Camerino, NuGOweek 2023, che si terrà a Senigallia dal 5 all’8 settembre 2023, a cui parteciperanno 150 ricercatori di 31 centri d’eccellenza internazionali che lavorano sulla nutrizione molecolare come strumento di prevenzione per un invecchiamento in salute. Un progetto invece che vede la sua seconda annualità è il Progetto SMAQ, realizzato insieme a Fondazione Cariverona, Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, in collaborazione con Filiera Futura, che coinvolge 16 imprenditori agricoli in un programma di miglioramento nel campo dell’innovazione digitale e del marketing.

Dallo scorso anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi è riuscita ed erogare fondi per il contrasto della povertà; è infatti uscito il secondo bando pubblico di 80.000 euro finalizzato all’acquisto di prodotti di prima necessità, i cui beneficiari sono gli enti assistenziali. Un altro progetto importante è il Progetto “Rinascere dal Lavoro”, rivolto a donne vittime di violenza che vivono le problematiche dell’inserimento lavorativo, della conciliazione dei tempi di vita e lavoro e che non hanno possibilità per ricominciare una vita autonoma, per permettere loro di rinascere e preservare i propri figli da situazioni di degrado; coinvolti nel progetto sono i Comuni del territorio di Jesi e Senigallia, Ambiti Territoriali. Consultori pubblici e privati, associazioni e cooperative sociali. Un aiuto importante e immediato è stato quello della della Fondazione durante l’alluvione che ha colpito le Marche a settembre 2022: tramite l’ACRI la Fondazione ha avuto un milione e mezzo di euro in aiuto alle famiglie colpite dall’alluvione. Tramite un tempestivo censimento dei danni causati alle case da parte della Caritas di Senigallia sono stati indivuati 640 situazioni, a cui è stato dato un sostengo economico immediato, come spiega il Segretario Generale della Fondazione CRJ Dott. Mauro Tarantino: «In base ai danni abbiamo fatto delle scelte, solo chi ha avuto danni all’abitazione, quindi non aziende o infrastrutture, e sulla base di questa scelta abbiamo individuato circa 700 famiglie, a cui sono stati dati 2000 euro ciascuna, in più altri 1000 euro in caso di situazioni di difficoltà, come malattie o invalidità. Tutta questa iniziativa nasce dalla Cassa di Risparmio di Jesi, che a chiesto alla sede nazionale di intervenire tempestivamente; se non lo avessimo fatto le famiglie avrebbero avuto sostegni solo dopo tanto tempo. L’appoggio della Caritas di Senigallia è stato fondamentale e veloce».

Da 10 anni la mission che da maggiore visibilità e impegna la Fondazione maggiormente e quella del settore arte e beni culturali. Nel 2023 continua fino all’11 aprile la mostra “Habitat, le forme e i modi della natura” che tra le opere esposte vede quelle di Picasso, De Chirico, Botta, Fontana, Pomodoro, creata in collaborazione con Banca Intesasanpaolo. In occasione della giornata della memoria, 27 gennaio 2023, è stata promossa la mostra “William Congdon. In The Death of One”, in collaborazione con The William Congdon Foundation, con il patrocinio della Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia, Fondazione Intercultura Onlus, Memoriale della Shoah di Milano e Regione Marche. L’artista fu ambulanziere a Bergen-Belsen durante il maggio del 1945. Importante è stata anche la donazione ricevuta da Sergio Angeletti, giornalista e divulgatore scientifico, malacologo, esperto in fisiognomica, ecologo e naturalista originario di Jesi, ancora vivente, che ha deciso di donare alla Fondazione CRJ più di 3000 libri della sua collezione privata, tra cui un raro volume del 1500, 10 volumi del 1700, 254 volumi del periodo tra 1850-1950, che vanno dalla letteratura alla medicina, alla musica, alla fotografia, alla psicologia, zoologia, botanica, ecologia. I volumi, di cui sei esistenti solo presso la Fondazione, vanno ad arricchire la biblioteca di Palazzo Bisaccioni, e potranno essere consultati come gli altri testi della biblioteca, accessibile al pubblico. La Fondazione si impegna anche nel 2023, con un bando da 20.000 euro all’opera di restauro di opere antiche, e al prestito degli spazi espositivi per un mese a giovani artisti. Saranno in programma mostre in collaborazione con altri enti, laboratori per bambini e visite guidate agli studenti, e continua la promozione del territorio con l’app insiemenellabellezza.

A cura di Chiara Petrucci