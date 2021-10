Jesi, appuntamento domenica con «Puliamo il Mondo» | Password Magazine

JESI – Torna Puliamo il mondo, giornata promossa da Legambiente e sostenuta dall’Amministrazione comunale, dedicata alla pulizia della città, in particolare aree verdi e parchi pubblici. L’appuntamento è per domenica prossima, con ritrovo alle ore 9.30 presso i giardini Orti Pace di Via Setificio. E quest’anno l’iniziativa sarà caratterizzata dal gioco “Noi differenziamo” con la costituzione di gruppi di squadre di almeno tre componenti e la raccolta di materiale riciclabile separato (carta, vetro, plastica) con premi finali messi in palio dall’Ata a chi avrà raggiunto il maggior quantitativo di rifiuti.

Ad ogni partecipante il Comune consegnerà il materiale per la raccolta (guanti, sacco, ecc.) così da permettere a ciascuno di poter effettuare la propria attività in piena sicurezza ed in maniera divertente insieme a tanti altri cittadini che hanno a cuore l’ambiente.

«Come ogni anno – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Cinzia Napolitano – il Comune di Jesi è partner dell’iniziativa Puliamo il Mondo per diffondere il messaggio che non bisogna sporcare e che ognuno di noi è responsabile della pulizia e del decoro della propria città. Quest’anno abbineremo a questo messaggio anche le buone pratiche per una corretta raccolta differenziata grazie alla collaborazione dell’Ata che fornirà il materiale comunicativo e una parte dei premi».

«Ringrazio l’Amministrazione comunale ed in particolare l’assessorato all’ambiente – ha aggiunto Francesca Paolini, presidente del Circolo Legambiente Azzaruolo – per aver aderito a Puliamo il mondo, la campagna nazionale di Legambiente che questo anno ha come parola d’ordine Puliamo il Mondo dai Pregiudizi per spazzare via rifiuti e preconcetti e promuovere integrazione e giustizia sociale. Anche per questo il luogo scelto per l’evento lo riteniamo molto simbolico».