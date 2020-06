Colpi d'arma da fuoco, tragedia: coppia trovata morta in casa | | Password Magazine

FILOTTRANO – Tragedia a Filottrano, comunità sotto choc: una coppia è stata trovata morta in casa, questo pomeriggio. A fare la drammatica scoperta il figlio, recatosi nell’abitazione dei genitori dopo le 17. Lo riporta AnconaToday: in base a una prima ricostruzione l’uomo avrebbe sparato alla donna, per poi togliersi la vita. Si tratterebbe dunque di un caso di omicidio-suicidio. Ma è solo una prima ipotesi: l’uomo, 60 anni e con un passato nelle forze dell’ordine, avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza per sparare alla moglie allettata, di poco più giovane. Poi si sarebbe fatto esplodere un colpo alla tempia. All’arrivo dei soccorsi sanitari ormai non c’era più niente da fare.