Coronavirus, Ceriscioli pronto a blindare le Marche ma il premier Conte blocca tutto

ANCONA – Coronavirus, Ceriscioli è pronto a blindare le Marche ma arriva il contrordine del premier Conte.

«Scuole chiuse fino al 2 marzo nelle Marche. Stop anche a tutte le manifestazioni pubbliche in programma sul territorio»: così il governatore della Regione annuncia stamani in sede di conferenza stampa, una decisione presa come misura precauzionale per contenere “al massimo i rischi di contagio da coronavirus”.

Poi però durante la conferenza, arriva la chiamata in diretta del premier Conte che blocca tutto, rimandando ogni decisione a domani mattina.

Infatti, il premier sembrerebbe avere per le mani un’ordinanza unica per tutte le regioni di Italia.

Per questo le scuole rimarranno aperte sia stasera che domani mattina e le manifestazioni proseguiranno come da programma. Per ora.