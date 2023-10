Paga per un iPhone acquistato online ma è una truffa: denunciato un uomo - Password Magazine

JESI – Spende oltre 300 euro per un iPhone acquistato online ma effettuato il pagamento il telefonino non verrà mai consegnato. Nuovo caso di truffa sventato e terminato con la denuncia del responsabile grazie all’articolata attività investigativa del personale di Polizia giudiziara del Commissariato PS di Jesi.

Vittima del raggiro è una 31enne di origine nigeriana che, durante i primi di settembre, nota sui social l’annuncio di vendita di uno smartphone I-phone 13 pro max al prezzo di euro 370, postato da un utente con relativo nickname.

Interessata all’acquisto, la donna si mette in contatto con il venditore a mezzo messaggistica social e, dopo uno scambio di battute, si accorda con lui per la somma di euro 330 da versare mediante ricarica di una carta di cui forniva i dati. Una volta effettuata la ricarica, la donna invia al venditore copia della ricevuta di pagamento quale prova. Dopo alcuni giorni, non avendo ricevuto alcunché, la vittima ricontatta il venditore che però risponde in modo vago giustificandosi che non era riuscito a recarsi alle Poste, per poi non rispondere più. Gli accertamenti investigativi espletati sulla carta ove era confluito il denaro hanno consentito agli agenti di Polizia di risalire all’intestatario della carta, un soggetto sardo, di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati di truffa. Pertanto, si è proceduto alla denuncia alla Procura competente.