Covid Marche, calo dei ricoveri: il bollettino del 21 gennaio | Password Magazine

REGIONE – Leggero calo dei ricoveri per covid negli ospedali marchigiani: 19 in meno nelle ultime 24ore, passando da 657 a 389. La diminuzione è stata riscontrata tra i degenti di reparti non intensivi (397, -19), mentre i ricoverati in Terapia intensiva sono ora 83 (-1) e in Semintensiva 158 (+1).

Sono 43 i dimessi in un giorno. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che è confermato il trend in calo anche dei positivi in isolamento domiciliare (7.436, -522) mentre i guariti passano a 41.629 (+1.025). Purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 11 decessi, uno anche al Carlo Urbani di Jesi: si tratta di un’89enne di Morro d’Alba. Tutti avevano patologie pregresse aggravate dal covid. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6998 tamponi: 4508 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2314 nello screening con percorso Antigenico) e 2490 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11%).