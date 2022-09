Jesi, il sindaco Fiordelmondo convoca il tavolo permanente per il lavoro - Password Magazine

JESI – Un tavolo permanente per il lavoro con l’obiettivo di monitorare l’andamento occupazionale ed economico e formulare specifiche proposte utili al complessivo avanzamento del territorio. Sarà istituito dall’Amministrazione comunale che, come già annunciato nel proprio programma, intende coinvolgere in questo percorso tutte le parti sociali, sindacali e datoriali di riferimento del mondo del lavoro e delle attività economiche e produttive del territorio. Soggetti, questi, che il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha invitato ad un primo incontro in programma nel pomeriggio di lunedì 12 settembre presso la sala consiliare.

«La situazione attuale – ha scritto il primo cittadino nella lettera di convocazione del tavolo – presenta difficoltà evidenti che siamo chiamati ad analizzare insieme e rispetto alle quali l’Amministrazione comunale intende porsi come elemento di supporto istituzionale».

Oltre a vari rappresentanti delle attività produttive e del mondo sindacale, al tavolo sono stati invitati anche Camera di Commercio ed Inps.