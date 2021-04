Elica, Bacci: «Un problema non solo fabrianese: proposto incontro con sindacati» | Password Magazine

JESI – «Le centinaia di esuberi annunciati da Elica sono un problema sociale che coinvolge fortemente anche Jesi che da sempre vanta una forte presenza di lavoratori professionali nelle principali aziende del territorio provinciale. Per questo seguiamo con grande attenzione e forte preoccupazione questa vertenza». Così il sindaco di Jesi Massimo Bacci: «Dopo aver preso contatti con la Regione Marche sensibilizzandola sull’importanza di prendere subito in mano la situazione e gestirla insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, ho proposto alla Fiom – che ha dato piena disponibilità – un incontro da tenersi quanto prima a Jesi con i sindacati ed anche una rappresentanza di lavoratori della città per capire come le istituzioni del territorio, ancorché non abbiano stabilimenti Elica nel proprio Comune, possano contribuire a sostenere l’iniziativa dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e degli enti pubblici per la difesa dell’occupazione e delle realtà produttive».