Cuccioli abbandonati in una cassetta di plastica, ritrovati dalla Polizia locale

FALCONARA MARITTIMA – Abbandonati vicino a un condominio, in pieno centro, sono stati presi in custodia dalla polizia locale di Falconara sette cagnolini di poche settimane di vita. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio, attorno alle 10.30, quando una donna ha contatto il Comando falconarese per segnalare la presenza dei cuccioli. I piccoli erano stati stipati in una cassetta in plastica, di quelle utilizzate per trasportare la verdura, con sopra un materassino in gomma per la ginnastica. Sono stati i guaiti dei cuccioli ad attirare l’attenzione. Gli agenti della polizia locale hanno subito raggiunto via Leopardi, dove è avvenuto il ritrovamento, per prelevare la cucciolata e hanno contattato il servizio veterinario dell’Asur, che già in mattinata l’ha presa in carico. I cagnolini saranno visitati, curati e sarà inserito loro il microchip prima di essere accompagnati in un canile autorizzato per essere adottati. Stando a una prima visita dei veterinari i cuccioli, quattro maschi e tre femmine, hanno tra le quattro e le sei settimane e sono meticci. Il Comando ricorda che l’abbandono di animali è un reato e gli agenti hanno avviato un’indagine per tentare di risalire all’autore. Sarà verificata la presenza di telecamere private in zona e saranno ascoltati i residenti per raccogliere ogni informazione utile.

Quello di questa mattina è l’ultimo di una serie di interventi del Comando falconarese a tutela degli animali d’affezione. Nel pomeriggio di lunedì scorso, 27 gennaio, gli agenti hanno soccorso un cane che, fuggito dalla casa del proprietario, era finito in mezzo alla strada ed era stato urtato da un’auto. I vigili, durante il pattugliamento del territorio, hanno visto il cane uscire di corsa dal portone di un condominio e attraversare la carreggiata. L’automobilista, che viaggiava a velocità moderata, ha subito frenato ma non è riuscita a evitare l’impatto. Il cane per fortuna non aveva subito ferite evidenti e gli agenti hanno rintracciato il proprietario, un sessantenne falconarese che è stato sanzionato per 50 euro per non aver adottato tutte le cautele per evitare la fuga dell’animale. L’uomo è stato diffidato a far visitare il cane da un veterinario e nel tardo pomeriggio gli agenti sono tornati nella sua casa per assicurarsi che l’animale stesse bene.

E’ stata invece di 250 euro la sanzione per un proprietario che non aveva fatto applicare il microchip al suo cane. L’animale, un meticcio di taglia piccola, era stato ritrovato da una pattuglia nella mattinata di giovedì 30 gennaio, attorno alle 11.30, lungo via del Consorzio su segnalazione di una donna. In assenza del microchip gli agenti non sono stati in grado di risalire al proprietario. Solo alle 13 l’uomo si è presentato al Comando di polizia locale, dove gli è stata contestata la violazione. Oltre alla sanzione, il proprietario ha ricevuto un’intimazione a provvedere entro cinque giorni a inserire il microchip.